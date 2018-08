"Lo scoglio del Mannaro", secondo appuntamento nella tenuta Rasocolmo

Dopo il successo e il sold out di “Agrigento stazione di Agrigento” Gianfranco Quero, “Lo scoglio del Mannaro”, con Simone Corso, è il secondo spettacolo della rassegna “Promontorio Nord”, curata da Roberto Zorn Bonaventura che andrà in scena martedì 21 agosto, al tramonto, nella

tenuta Rasocolmo di Francesco Giostra Reitano (inizio ore 18.30), all'interno degli eventi Caporasocolmo summer fest. La collaborazione artistica è di Adriana Mangano. Lo spettacolo, andato in scena precedentemente con grande successo di pubblico e di critica, all'interno del settecentesco cortile Calapaj-D'Alcontres, vede come protagonista un giovane scrittore inglese, il quale, certo del suo mondo fatto di imperativi, si scontra con una realtà

improbabile, una storia mitica, proveniente dal passato, che ha plasmato in maniera indelebile l’identità di un intero paesino della Sicilia nord-orientale. Di fronte a un tale smarrimento, di fronte all’incertezza dettata dal mito, tenuto in vita dai cunti che si sono tramandati di generazione in generazione, Edward reagirà provando a illuminare le menti di quegli uomini e di quelle donne, accompagnandole sulla via del vero (e del verificabile). Ma quanto, questa storia, non appartiene anche a lui? Quanto, dentro quell’alterità, c’è già di simile? Il reale è sempre sinonimo di vero e la verità ha sempre un vestito solo? «”Lo scoglio del Mannaro” – spiega Corso -è un racconto che affonda le sue radici dentro il terreno

del mito. È una fiamma accesa in un tempo passato, ormai troppo lontano perché il giovane protagonista ricordi la ragione del suo ardere, e così proverà a toccarla con mano, per accertarsi della sua esistenza, della ragione del suo esistere. Passato, presente e futuro si mischiano in un incontro di culture, mito e reale si legano in un abbraccio in cui è impossibile distinguere uno o l’altro, come se l’uno completasse l’altro e

viceversa, per non lasciare che il vero perda la meraviglia della sua diversità». Simone Corso nasce a Patti (ME) nel 1990. Si forma presso il Teatro di Messina nel biennio 2010/2011, come allievo del laboratorio di formazione teatrale Officina Performativa. Si laurea al Dams nel 2013, con la tesi: “Il Laboratorio di Prato. Vita, morte e miracoli”. Perfeziona la sua formazione con workshop diretti da Longhi, Schechner, Collovà, Cesale, Bongiovanni e Balsamo. Nel gennaio 2015 è in scena con “Contrada Acquaviola n. 1” di cui è anche autore. Lo spettacolo, per la regia di Roberto Zorn Bonaventura, è stato finalista al festival di teatro civile CassinoOff, al Festival di Resistenza, Premio Alcide Cervi, a Gattatico (RE) ed è andato in scena per la IV edizione del Torino Fringe Festival. In teatro è stato diretto da Michele Di Mauro, in “Antigone”; Ninni Bruschetta, in “Amleto”; e

Giorgio Bongiovanni ne “Il Bugiardo”,produzioni del Teatro di Messina. Nel gennaio 2016 è in scena con lo spettacolo “Vina Fausa. In morte di Attilio Manca”, di cui è anche autore, per la regia di Michelangelo Maria Zanghì, presentato tra l’altro nella scorsa edizione de “Il Cortile – Festival

Teatrale”. È autore, insieme con Angelo Campolo, di “Vento da Sud-Est”, una rilettura di “Teorema” di Pier Paolo Pasolini, prodotto dalla Compagnia DAF; lo spettacolo è andato in scena al Teatro India di Roma nel giugno del 2017 per “Roma per Pasolini”. Nel 2016 idea e dirige lo spettacolo “Dante muore”, vincitore della I edizione del bando internazionale ”Giovani Artisti per Dante”, prodotto da Ravenna Festival. Nel 2017 scrive

“L’Affamatoio o La Parabola del Pane Quotidiano”che è finalista alla V edizione de “I Teatri del Sacro”. Nello stesso anno è assistente alla regia di Angelo Campolo per “Il Ciclope”, prodotto dal Teatro dei Due Mari e dalla compagnia DAF, in scena nei Teatri Antichi di Tindari, Segesta e

all’antico porto di Classe per il Ravenna Festival. Il suo progetto, “X”, su testo di Alistair McDowall, è stato finalista al bando Forever Young de La

Corte Ospitale dove è andato in scena nel luglio del 2018. La rassegna proseguirà il 30 agosto, sempre al tramonto, con lo spettacolo di Auretta Sterrantino Riccardo III - Suite d'un mariage prodotto da QA-QuasiAnonimaProduzioni. La Tenuta Rasocolmo, sull’omonimo promontorio di fronte alle isole Eolie, è un luogo magico, pieno di energia e storia con il suo Faro che illumina la proprietà al calar del sole. Gli ospiti potranno concludere il loro percorso con una degustazione, alla scoperta dei prodotti della nostra terra in abbinamento ai vini della Cantina Giostra Reitano. Per info e prenotazioni: 393.3343760 oppure http://www.tenutarasocolmo.com/eventi.