Anche a Messina apre una sede CCSVI Sclerosi Multipla, Pistorio presidente regionale

Dopo qualche anno di presenza, l’Ente nazionale associativo CCSVI Sclerosi Multipla, riapre le sue strutture in Sicilia. l’Associazione nazionale, realta’ esistente da vari anni in tutta Italia, Pone al centro gli interessi, e la difesa dei diritti dei malati di sclerosi multipla, ne attenziona i problemi e coadiuva le esigenze di ogni singolo soggetto affetto da questa patologia insieme alle strutture sanitarie, per far ottenere ai malati di sclerosi multipla la migliore qualita’ della vita. La nuova direzione, con a capo il neo presidente regionale Gianfranco Pistorio, si pone immediatamente come faro di riferimento per i tantissimi malati di Sclerosi Multipla in Sicilia , obbiettivo primario e’ migliorare la qualita’ della vita di queste persone, aiutarle e supportarle pscologicamente e attivamente nelle varie fasi di decorso, con l’Informazione dei loro diritti , con il supporto di vari progetti in cantiere . Primo impegno sara’ il monitoraggio nelle varie Province siciliane con l’Osservatorio sulla Sclerosi Multipla , uno strumento indispensabile per fini statistici per avere ben chiaro il quadro delle centinaia di malati di sclerosi multipla. L’informazione sulle varie metodologie terapeutiche, dalla CCSVI con interventi in PTA, alle terapie Farmacologiche, informazione atta a dare accesso ai supporti previsti dalla legge informazione sulle nuove Ricerche in atto in tutto il mondo che ogni giorno danno speranza affiche’ questa malattia possa finalmente avere una cura definitiva.

La creazione di un Consultorio Pscologico per i pazienti affetti da questa patologia , e’ ritenuto Fondamentale in quanto uno dei sintomi comuni sono gli stati depressivi. "Ci rendiamo conto -afferma Pistorio- che le strutture sanitarie sono oberate di lavoro rispetto alla quantita’ di pazienti, e vogliamo essere di supporto. Noi siamo favorevoli alla cannabis terapeutica , per la diminuizione dei sintomi dolorosi, che ogni paziente affetto da sclerosi multipla subisce, siamo per la somministrazione di vitamina D, e ci poniamo come base informativa. Il progetto che porteremo avanti -prosegue Pistorio- e’ l’assistenza fisioterapeutica , di fondamentale importanza,per il miglioramento dei malati di SM. Chiederemo una serie di Incontri con i Vari Sindaci delle Citta’ Siciliane , con i Dirigenti Sanitari dei centri che si occupano di Sclerosi Multipla in Sicilia , con i Rettori delle Universita’ Siciliane per meglio coadiuvare progetti di Ricerca e Assistena, Chiederemo un colloquio col Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e con l’Assesore alla sanita’ Ruggero Razza per interfacciarci con le massime istituzioni di Governo al fine di trovare le migliori soluzioni possibili , per il miglioramento della qualita’ della vita, dei malati di Sclerosi Multipla".

L’apertura della sede provinciale di Messina, il cui delegato provinciale e’ Virginia Caccamo, fara’ seguito alle rappresentanze di Palermo ed Enna. L'Associazione a guida della Presidenza Regionale di Gianfranco Pietorio, vuole dare un input alla citta di Messina, affinchè sia un valore aggiunto per la crescita dell’ente associativo nazionale CCSVI sclerosi multipla.