La replica di Pino a Bramanti: "Prima strumentalizza Nibali ora parla di argomenti che non conosce"

In merito alle dichiarazioni del candidato sindaco Dino Bramanti, l’Assessore allo Sport del Comune di Messina, Sebastiano Pino, ha replicato precisando quanto segue:

"Per amore di verità, sarebbe opportuno che il Candidato Sindaco Dino Bramanti si informasse meglio prima di fare dichiarazioni affrettate e fuorvianti sugli impianti sportivi. Come non si è fatto scrupolo ad umiliare l’Istituzione CONI e a strumentalizzare il “Campione di Tutti” Vincenzo Nibali, per una manifestazione elettorale di parte, nella celeberrima pedalata della scorsa settimana. Di fatto costringendo il CONI a fare marcia indietro e ponendo Nibali in una situazione di forte imbarazzo, adesso non si fa scrupoli a ritornare per fini elettorali sulle tematiche sportive. Ancora una volta però sbaglia bersaglio, girando a vuoto.

L’Amministrazione Comunale, essendo in fase di riequilibrio finanziario non può accedere a nuovi mutui, e pertanto si è impegnata, con successo, ad intercettare nuovi finanziamenti. Infatti, con i fondi del Masterplan e del bando “Sport e Periferie”, si è riusciti a far ammettere a finanziamento ben 8 progetti che permetteranno, entro pochi mesi, di riqualificare e mettere a norma, 8 impianti sportivi di Messina. Si è iniziato proprio dal campo di Atletica “Santamaria” dove è già stato completato il rifacimento della pista e delle pedane con materiale di ultima generazione e fra pochi giorni l’impianto sarà riaperto agli atleti.

Alla pista “Cappuccini” sono stati effettuati di recente lavori di manutenzione negli spogliatoi e impianto elettrico. Anche se ci sono dei problemi nella cura del verde, rimane, con l’innegabile aiuto della Federazione e delle Società sportive, uno dei pochi campi di atletica perfettamente agibili e funzionanti della Sicilia. Infatti, anche per l’inagibilità dei campi di atletica di Catania e Siracusa, il Cappuccini nella passata stagione è stato teatro dei più importanti campionati regionali.

Evidentemente il candidato Sindaco Bramanti non conosce bene il mondo sportivo, tranne a volerlo sfruttare a fini elettorali, ed essendo evidentemente male informato dice delle inesattezze. Per i campi di atletica sbaglia di grosso essendo i due campi fruibili e semmai, il dirigente del dipartimento Sport poneva, nella nota presa a pretesto da Bramanti, un problema di carenza di custodi, per sopravvenute quiescenze.

Per migliorarne la qualità di fruizione, questa Amministrazione, ha più volte offerto alla Federazione di Atletica la gestione degli impianti di atletica e lo ha ancora ribadito di recente. Il dialogo su questo punto rimane aperto ed è ritenuta la migliore soluzione possibile, anche alla luce delle positive esperienze di gestione da parte delle relative Federazioni sportive di altri 4 impianti sportivi comunali".